Zibo Qixiang Tengda Chemical Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat stetig verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zibo Qixiang Tengda Chemical-Aktie daher eine gute Bewertung.

Anlegermeinungen: Die Diskussionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt mehr negative Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen überwogen jedoch die positiven Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen neutral bewertet werden sollte.

Dividende: Die Dividendenrendite von Zibo Qixiang Tengda Chemical liegt derzeit bei 2,73 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 6,5 CNH, während der aktuelle Kurs 5,39 CNH beträgt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50 von -17,08 Prozent bzw. -7,86 Prozent. Insgesamt wird daher eine schlechte Gesamtbewertung vergeben.

