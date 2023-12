Zhuzhou Times New Materials Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Zhuzhou Times New Material zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,74 CNH, während der Aktienkurs (9,06 CNH) um -15,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 9,87 CNH, was einer Abweichung von -8,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhuzhou Times New Material liegt bei 96, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,1, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte die Zhuzhou Times New Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,59 Prozent erzielen, was einer Underperformance von -0,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um 0,55 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der positiven Auffälligkeiten führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut". Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält die Zhuzhou Times New Material für diese Stufe daher ein "Gut".