Zhuzhou Times New Materials Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Zhuzhou Times New Material nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienten. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Zhuzhou Times New Material daher eine Bewertung von "schlecht" für dieses Kriterium.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv in den letzten Tagen. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An fünf Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen rund um das Unternehmen Zhuzhou Times New Material diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet.

In einem Branchenvergleich hat Zhuzhou Times New Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -21,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhuzhou Times New Material eine Outperformance von +0,84 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -21,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhuzhou Times New Material um 0,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Zhuzhou Times New Material mittlerweile auf 10,03 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,28 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +2,49 Prozent und führt zu einer Bewertung von "neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 8,9 CNH, was einer Distanz von +15,51 Prozent entspricht und daher als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "gut" in der technischen Analyse.