Zhuzhou Times New Materials Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Zhuzhou Times New Material auf sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positive Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien rund um Zhuzhou Times New Material diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Analyse die Bewertung "Gut". Insgesamt wird Zhuzhou Times New Material hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Zhuzhou Times New Material haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher die Bewertung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu unserer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Zhuzhou Times New Material haben wir den RSI für 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 41,82 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,24 ebenfalls an, dass Zhuzhou Times New Material weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Zhuzhou Times New Material-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Zhuzhou Times New Material mit einer Rendite von -20,46 Prozent eine Performance auf, die um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -23,02 Prozent. Auch hier liegt Zhuzhou Times New Material mit 2,55 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.