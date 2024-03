Zhuzhou Times New Materials Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhuzhou Times New Material wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 32,24) zeigt an, dass die Aktie in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Zhuzhou Times New Material daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Zhuzhou Times New Material mit einer Rendite von -20,46 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 2,55 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Zhuzhou Times New Material war langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Zhuzhou Times New Material hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.