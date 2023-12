Zhuzhou Times New Materials Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von den Anlegern berichtet wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün an, und es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Zhuzhou Times New Material, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Zhuzhou Times New Material bei 9,2 CNH und ist nun -6,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,18 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Zhuzhou Times New Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,59 Prozent erzielt, was 0,39 Prozent über dem Durchschnitt (-7,98 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -7,98 Prozent, und Zhuzhou Times New Material liegt aktuell 0,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,27 Punkte, was darauf hinweist, dass Zhuzhou Times New Material momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,61, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.