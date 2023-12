Zhuzhou Times New Materials Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Zhuzhou Times New Material auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 71,74 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überkauften Bereich (Wert: 74,36), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Zhuzhou Times New Material in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Zhuzhou Times New Material von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Zhuzhou Times New Material mit 8,89 CNH derzeit -7,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,37 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Zhuzhou Times New Material über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Zhuzhou Times New Material in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".