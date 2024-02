Zhuzhou Smelter Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Zhuzhou Smelter hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,56 Prozent erzielt, was 32,14 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,58 Prozent, und Zhuzhou Smelter übertrifft diesen Wert um 32,14 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich jedoch in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhuzhou Smelter mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhuzhou Smelter aktuell bei 8,31 CNH verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 9,97 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,98 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine Differenz von +19,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".