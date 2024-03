Zhuzhou Smelter Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhuzhou Smelter liegt bei 55,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,2 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Zhuzhou Smelter veröffentlicht, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Zhuzhou Smelter liegt bei 28. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Zhuzhou Smelter in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -23,19 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,75 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte Zhuzhou Smelter eine Überperformance von 32,75 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.