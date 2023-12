Zhuzhou Smelter Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für den Zhuzhou Smelter liegt der RSI bei 47,25, was einer neutrale Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über 25 Tage betrachtet, liegt mit 45,87 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Für Zhuzhou Smelter zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Auch hier führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich schneidet Zhuzhou Smelter hervorragend ab, mit einer Rendite von 0,67 Prozent, was um mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite deutlich höher, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividende schneidet Zhuzhou Smelter jedoch schlechter ab, mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.