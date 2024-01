Zhuzhou Smelter Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Zhuzhou Smelter hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 12,01 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,03 Prozent, und Zhuzhou Smelter liegt aktuell 12,01 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhuzhou Smelter derzeit bei 8,3 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 8,39 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von +1,08 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,77 CNH, was einer Differenz von +7,98 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Zhuzhou Smelter festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuzhou Smelter 22. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.