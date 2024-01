Zhuzhou Smelter Aktie: Ruhig bleiben!

Die Zhuzhou Smelter-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,87 und liegt damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Zhuzhou Smelter-Aktie bei 8,3 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,36 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,72 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 7,75 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit +7,87 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.