Zhuzhou Smelter Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Zhuzhou Smelter-Aktie hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % verzeichnet, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,01 %. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Zhuzhou Smelter bei 39,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,44 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Die Gesamteinschätzung lautet somit "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhuzhou Smelter liegt bei 30, was ähnlich dem Durchschnittswert der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Zhuzhou Smelter-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+23,97 Prozent Abweichung) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+11,76 Prozent Abweichung) ab. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht, nämlich als "Gut".