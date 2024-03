Zhuzhou Smelter Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhuzhou Smelter liegt bei 6,48, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 30,81, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Zhuzhou Smelter-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der über einen Zeitraum von 50 und 200 Tagen betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Zhuzhou Smelter-Aktie liegt bei 8,39 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 11,14 CNH (+32,78 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,96 CNH, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+24,33 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhuzhou Smelter-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Zhuzhou Smelter-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dessen wird die Aktie von Zhuzhou Smelter bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhuzhou Smelter-Aktie 28. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist dies weder unter- noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.