Zhuzhou Smelter Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind dabei entscheidende Kriterien. Die Analyse von Zhuzhou Smelter zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Zhuzhou Smelter.

Die Dividendenrendite von Zhuzhou Smelter beträgt 0 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle KGV von Zhuzhou Smelter liegt mit 22,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit wird das Unternehmen auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Zhuzhou Smelter liegt bei 86,76 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Zhuzhou Smelter in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.