Zhuzhou Smelter Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine vorwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Zhuzhou Smelter diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit "Gut" und ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 1,92) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zhuzhou Smelter-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhuzhou Smelter nun bei 8,32 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,93 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,69 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 7,73 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ein "Neutral" ist. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Zhuzhou Smelter-Aktie ein neutraler Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhuzhou Smelter-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,95, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

