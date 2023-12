Zhuzhou Smelter Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Zhuzhou Smelter hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 0,67 Prozent liegt die Aktie um mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" kann Zhuzhou Smelter mit einer Rendite von 8,99 Prozent punkten, während die Branche selbst eine mittlere Rendite von -8,32 Prozent verzeichnete. Diese starke Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte Zhuzhou Smelter in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhuzhou Smelter liegt bei 62,82 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, beläuft sich auf 47,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 8,31 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,8 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,14 Prozent zum GD200 und einer Einstufung als "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 7,73 CNH, was einem Abstand von +0,91 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Zhuzhou Smelter.