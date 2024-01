Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,5 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einer Überperformance von 16,94 Prozent entspricht. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt (-2,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,02 Prozent, wobei Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical aktuell 14,52 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 10,77 CNH im Vergleich zum GD200 (11,44 CNH) mit -5,86 Prozent bewertet, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,15 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt jedoch bei 72,64, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical aufgrund der verschiedenen Bewertungen mit einem insgesamt positiven Wert beurteilt.