Zhuzhou Crrc Times Electricadr Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem eingeschätzt werden kann, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Zhuzhou Crrc Times Electric beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 57,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,83 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Industrie" hat Zhuzhou Crrc Times Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,32 Prozent erzielt, was 38,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,26 Prozent, wobei Zhuzhou Crrc Times Electric um 38,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Zhuzhou Crrc Times Electric derzeit bei 28,89 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 21,05 HKD liegt, was einem Abstand von -27,14 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 23,89 HKD um -11,89 Prozent darunter. Daher lautet die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zhuzhou Crrc Times Electric ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung der Aktie basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.