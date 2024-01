Zhuzhou Crrc Times Electricadr Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung der Anleger bei Zhuzhou Crrc Times Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 2,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent liegt. Daher erhält die Zhuzhou Crrc Times Electric-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Zhuzhou Crrc Times Electric gab. Die Aktie wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Zhuzhou Crrc Times Electric bei -43,32 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,64 Prozent, wobei Zhuzhou Crrc Times Electric auch hier mit 37,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.