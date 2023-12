LendingTree Aktie: Ein wahrer Champion!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Lendingtree eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen dominierten die Kommunikation. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lendingtree daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Lendingtree im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,47 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass die Aktie 43,46 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors (11,01 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus dem Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 17,65 Prozent, und Lendingtree liegt aktuell 36,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lendingtree-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (15,99) zeigt sich, dass Lendingtree hier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lendingtree.

Analysten bewerten die Lendingtree-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". Von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 3 auf "Gut" und 1 auf "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Lendingtree, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (36 USD) hat das Unternehmen ein Aufwärtspotenzial von 14,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Lendingtree eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.