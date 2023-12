Zhuzhou Crrc Times Electric Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse von Zhuzhou Crrc Times Electric zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Zhuzhou Crrc Times Electric mit einer Ausschüttung von 2,45 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 %. Diese Differenz von 3,88 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 10,29 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 47,46. Daher wird Zhuzhou Crrc Times Electric als unterbewertet und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment waren in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment versehen.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass Zhuzhou Crrc Times Electric derzeit in einem Abwärtstrend ist und in Bezug auf Dividenden niedriger als der Branchendurchschnitt liegt. Allerdings wird das Unternehmen aufgrund des günstigen KGV als unterbewertet eingestuft. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral.