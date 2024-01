Zhuzhou Crrc Times Electric Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Zhuzhou Crrc Times Electric verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,32 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" liegt die Rendite damit um 38,55 Prozent unter dem Durchschnitt von -4,77 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt im Durchschnitt -5,26 Prozent, wobei Zhuzhou Crrc Times Electric aktuell 38,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Zhuzhou Crrc Times Electric nur 8,86 Euro zahlt. Dies ist 81 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zhuzhou Crrc Times Electric liegt bei 57,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 63,83. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zhuzhou Crrc Times Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.