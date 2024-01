Zhuzhou Crrc Times Electric Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Metal Sky Star Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von Zhuzhou Crrc Times Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -5,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhuzhou Crrc Times Electric im Branchenvergleich um -37,77 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,01 Prozent, und Zhuzhou Crrc Times Electric lag 38,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt ausschließlich positiv über die Aktie von Zhuzhou Crrc Times Electric diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Zhuzhou Crrc Times Electric ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Zhuzhou Crrc Times Electric mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,86 heute um 81 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (47,25). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".