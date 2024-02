Zhuzhou Crrc Times Electric Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhuzhou Crrc Times Electric liegt bei 25,35 und deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Darüber hinaus dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Zhuzhou Crrc Times Electric bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Zhuzhou Crrc Times Electric derzeit eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,53%) darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Zhuzhou Crrc Times Electric wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhuzhou Crrc Times Electric zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhuzhou Crrc Times Electric aktuell bei 26,6 HKD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 21,1 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,68 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich hingegen ein Niveau von 20,76 HKD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund demnach "Neutral".