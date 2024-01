Zhuzhou Crrc Times Electric Aktie: Aus und vorbei!

Die Anleger-Stimmung bei Zhuzhou Crrc Times Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhuzhou Crrc Times Electric mit 2,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhuzhou Crrc Times Electric liegt bei 60,66, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit 71,82 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI lautet daher "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhuzhou Crrc Times Electric verläuft aktuell bei 28,73 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 20,45 HKD liegt. Dieser Abstand von -28,82 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einer Differenz von -13,89 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet die Einschätzung daher "Schlecht".