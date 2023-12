Zhuhai Port Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Zhuhai Port wurde in einer technischen Analyse als "schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,56 CNH, während der Aktienkurs bei 5,24 CNH um -5,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,41 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses um -3,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 78,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Zhuhai Port überkauft ist und daher eine "schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Zhuhai Port-Wertpapier daher in diesem Abschnitt mit "schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Zhuhai Port eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zhuhai Port in diesem Punkt die Einstufung: "gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhuhai Port wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Zhuhai Port insgesamt eine "gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.