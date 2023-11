Zhuhai Port Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Zhuhai Port verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,4 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 2,61 Prozent, was auf eine Underperformance von -7,01 Prozent für Zhuhai Port hindeutet. Der "Industrie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,9 Prozent, wobei Zhuhai Port 5,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Zhuhai Port ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Zhuhai Port beträgt 12,5, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,5, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt erhält Zhuhai Port daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Zhuhai Port untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Zhuhai Port aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Zhuhai Port beträgt 1,33 Prozent, was 1,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Verkehrsinfrastruktur, 2,4) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.