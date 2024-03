Zhuhai Port Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividendenrendite von Zhuhai Port beträgt derzeit 1,5 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral bewertet werden kann. In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie der Zhuhai Port bei 5,41 CNH verzeichnet, was zu einer negativen Einschätzung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 4,75 CNH, was einem Abstand von -12,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal von -6,13 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit in technischer Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend neutral eingestellt, mit zwei positiven und drei negativen Tagen sowie acht tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anlegerstimmung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich jedoch ein neutraleres Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuhai Port mit einem Wert von 13 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für Zhuhai Port aus den verschiedenen analysierten Aspekten.