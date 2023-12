Zhuhai Port Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Zhuhai Port beträgt 65,22, was ihn in die "Neutral" Kategorie einordnet. Der RSI25 liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhuhai Port-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,55 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,26 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 5,41 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat Zhuhai Port im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,84 Prozent erzielt, was 8,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,45 Prozent, und Zhuhai Port liegt 7,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 15,05 als "Neutral" eingestuft, da dieser Wert in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Zhuhai Port-Aktie, das zu einem "Neutral" Rating führt.