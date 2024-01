Zhuhai Port Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Zhuhai Port hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,84 Prozent erzielt, was 9,35 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dieser beträgt 1,5 Prozent. Im Bereich "Verkehrsinfrastruktur" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,7 Prozent, wobei Zhuhai Port aktuell 7,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuhai Port beträgt 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Zhuhai Port ergibt eine "Neutral"-Einschätzung sowohl auf 7-Tage- (30,3) als auch auf 25-Tage-Basis (55,74). Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral" in Bezug auf den RSI dar.