Zhuhai Orbita Aerospace Science Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionen über Zhuhai Aerospace Microchips Science auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst meinen wir, dass die Aktie von Zhuhai Aerospace Microchips Science in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhuhai Aerospace Microchips Science derzeit bei 12,49 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,86 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,96 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 13,56 CNH, was einen Abstand von -5,16 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Zhuhai Aerospace Microchips Science beträgt derzeit 84,62, was als überkauft gilt und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Zhuhai Aerospace Microchips Science eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,91 Prozent liegt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" wird im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 0, erreicht. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.