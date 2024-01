Zhuguang wird immer uninteressanter …

Die Zhuguang-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,57 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,206 HKD weicht um -63,86 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,33 HKD über dem letzten Schlusskurs (-37,58 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Zhuguang-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Zhuguang.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhuguang-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage (79) als auch über die letzten 25 Handelstage (73,98) "überkauft" ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zhuguang-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus Anleger- und Sentiment-Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.