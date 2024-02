Zhou Hei Ya Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Zhou Hei Ya-Aktie mit einer Dividendenrendite von 13,71 Prozent

Die Zhou Hei Ya-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 13,71 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche bei +9 liegt.

Sentiment und Buzz

Die Entwicklung des Sentiments und des Buzz um die Zhou Hei Ya-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Anleger

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Meinungen und Kommentare zu Zhou Hei Ya in sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass diese überwiegend neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Zhou Hei Ya diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Relative Strength Index

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhou Hei Ya-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,48 und ein Wert für den RSI25 von 65,38, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.