Zhou Hei Ya Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Zhou Hei Ya wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 49,05, was einem Abstand von 32 Prozent zum Branchen-KGV von 72,28 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Zhou Hei Ya Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 50 liegt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 71,13 bewertet, was auf diesem Niveau eine "Schlecht"-Einschätzung ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf technischer Basis.

In Bezug auf Dividenden weist Zhou Hei Ya eine Dividendenrendite von 9,27 % auf, was 5,63 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhou Hei Ya neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.