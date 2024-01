Zhou Hei Ya Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der chinesische Lebensmittelhersteller Zhou Hei Ya zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 9,27 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies gibt der Aktie in der Kategorie "Dividende" eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz normal ist und es kaum Veränderungen in der Stimmung gibt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -56,6 Prozent erzielt hat, was 44,29 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgüter-Sektors liegt. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,26 Prozent, wobei Zhou Hei Ya aktuell 47,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Zhou Hei Ya-Aktie der letzten 200 Handelstage um -31,86 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um -14,47 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.