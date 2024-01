Zhongzhu Healthcare Aktie: Was war das denn?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Zhongzhu Healthcare. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Zhongzhu Healthcare nun auf 1,75 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 1,67 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,57 Prozent zum GD200 und wird als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,71 CNH, was einer Abweichung von -2,34 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zhongzhu Healthcare zeigte interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark anstieg, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhongzhu Healthcare-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhongzhu Healthcare.