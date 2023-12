Zhongzhi Pharmaceutical Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Zhongzhi Pharmaceutical ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,83, was einem Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,02 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Zhongzhi Pharmaceutical eine Performance von 91,12 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +100,78 Prozent für Zhongzhi Pharmaceutical bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die mittlere Rendite -10,29 Prozent, wobei Zhongzhi Pharmaceutical 101,41 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongzhi Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,41 HKD) liegt deutlich darüber (Unterschied +17,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 1,39 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+1,44 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Zhongzhi Pharmaceutical-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung zu Aktienkursen lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Einschätzung der Anleger beurteilen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist, und auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Zhongzhi Pharmaceutical diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.