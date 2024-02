Zhongzhi Pharmaceutical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Bei Zhongzhi Pharmaceutical hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Zhongzhi Pharmaceutical keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Zhongzhi Pharmaceutical daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Zhongzhi Pharmaceutical-Aktie beträgt derzeit 1,26 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,36 HKD liegt, was einer Abweichung von +7,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Zhongzhi Pharmaceutical daher eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,36 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie in dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Zhongzhi Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende verzeichnet Zhongzhi Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Branchenvergleich hat Zhongzhi Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -30,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +69,98 Prozent im Branchenvergleich für Zhongzhi Pharmaceutical. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -26,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhongzhi Pharmaceutical um 65,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.