Zhongyuan Bank Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Zhongyuan Bank wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (7,23 %) aufgrund einer Dividende von 0 % als niedriger eingestuft. Die Differenz beträgt 7,23 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhongyuan Bank bei 0,45 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,335 HKD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -25,56 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,34 HKD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhongyuan Bank-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung zeigt, dass die Zhongyuan Bank in den letzten zwei Wochen von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung der Zhongyuan Bank, basierend auf Dividende, technischer Analyse, RSI und Anleger-Stimmung.