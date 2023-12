Zhongyu Gas Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Zhongyu Energy ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,75 Prozent für diese Aktie. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen" erzielte Zhongyu Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,56 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,21 Prozent für Zhongyu Energy in diesem Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongyu Energy beträgt aktuell 76,03 und liegt damit mit 525 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12 für Gasversorgungsunternehmen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.