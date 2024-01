Zhongyu Gas Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Zhongyu Energy wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Zhongyu Energy in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Zhongyu Energy mit einer Rendite von -3,05 Prozent im vergangenen Jahr 15,26 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -18,31 Prozent, wobei Zhongyu Energy aktuell 15,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Zhongyu Energy daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.