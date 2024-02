Zhongyeda Electric Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Derzeit zahlt Zhongyeda Electric höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsunternehmen und Distributorenbranche. Mit einer Dividendenrendite von 3,65 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 1,66 % liegt die Differenz bei 1,99 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Zhongyeda Electric derzeit auf 9,82 CNH geschätzt, während die Aktie selbst bei 7,54 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -23,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,69 CNH, was einer Abweichung von -13,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Relative Strength Index (RSI) wird die Zhongyeda Electric aktuell mit einem Wert von 37,23 betrachtet, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat die Zhongyeda Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,87 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind die Aktien dieser Branche jedoch um -20,57 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +30,44 Prozent für die Zhongyeda Electric bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,35 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt die Zhongyeda Electric um 29,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.