Zhongyeda Electric Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse von Zhongyeda Electric-Aktien zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt lässt sich feststellen, dass die Aktie in einem gemischten Trend liegt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,18 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 9,24 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 9,45 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird die Zhongyeda Electric-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lag im neutralen Bereich. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,87 Prozent, was 10,63 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich mit Wertpapieren aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Zhongyeda Electric deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Zhongyeda Electric positiv ab. Mit einer Dividendenrendite von 3,65 % liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt von 1,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.