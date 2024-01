Zhongyeda Electric Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Zhongyeda Electric beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Zhongyeda Electric aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhongyeda Electric diskutiert, mit neun Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen gab es keine, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv gestimmt, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Zhongyeda Electric-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 34,95 und der RSI25 liegt bei 50,18, was zu einer neutralen Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,65 Prozent, was 2,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik von Zhongyeda Electric wird daher positiv bewertet, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.