Zhongyeda Electric Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Zhongyeda Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,94 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -5,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Zhongyeda Electric um 6,71 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Zhongyeda Electric-Aktie ein Durchschnitt von 9,7 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,75 CNH, was eine Abweichung von -20,1 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild für die Zhongyeda Electric-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, und das Unternehmen erhielt mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Zhongyeda Electric-Aktie bei 60,74 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da Zhongyeda Electric weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Zhongyeda Electric-Aktie gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik, ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und Buzz, sowie eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.