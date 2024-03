Zhongyeda Electric Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse von Zhongyeda Electric zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen Abwärtstrend signalisiert. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,53 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,19 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,1 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 8,19 CNH ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Zhongyeda Electric auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongyeda Electric bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als neutral bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Zhongyeda Electric weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.