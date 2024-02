Zhongxin Fruit and Juice Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Zhongxin Fruit & Juice hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 28,06 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,16 Prozent, wobei Zhongxin Fruit & Juice aktuell 29,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Zhongxin Fruit & Juice war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne besonders positive oder negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhongxin Fruit & Juice liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 16, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongxin Fruit & Juice einen Wert von 17 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.