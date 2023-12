Zhongxin Fruit and Juice Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was sich wiederum auf die Einschätzungen von Aktien auswirkt. Bei Zhongxin Fruit & Juice wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Zhongxin Fruit & Juice-Aktie bei 0,03 SGD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt dagegen 0,02 SGD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung für Zhongxin Fruit & Juice.

Auf Basis des Relative Strength-Index erhält die Aktie ein neutrales Rating, da der RSI7 bei 50 liegt. Der RSI25 liegt dagegen bei 0, was zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein gutes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Zhongxin Fruit & Juice-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35 Prozent erzielt, was 28,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite 28,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.