Zhongsheng HoldingsADR Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "ZHONGSHENG GROUP HOL":

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Zhongsheng als neutral eingestuft. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhongsheng-Aktie liegen die Werte bei RSI7 31,15 und RSI25 50,57, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Zhongsheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,2 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -3,64 Prozent, was einer Underperformance von -43,55 Prozent entspricht. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,28 Prozent, wobei Zhongsheng um 51,48 Prozent darunter lag. Die Unterperformance in Bezug auf Branche und Sektor führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Zhongsheng derzeit eine Dividendenrendite von 5,66 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zhongsheng-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Zhongsheng mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,86 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 39,92. Dies entspricht einer Unterbewertung von 83 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung führt.